Influenciadora diz que ex aplicava Ozempic em seu corpo enquanto dormia

Débora revelou que enfrentava uma rotina constante de pressão estética no relacionamento. "Ele me chamou de gorda e velha, e me trocou por uma mulher mais magra e mais nova. Nunca aceitou meu corpo do jeito que era. Isso me causou um desespero real para emagrecer, um sentimento de invalidação total", desabafou.

A influenciadora destacou o quanto a situação ultrapassava os limites do corpo e atingia sua autonomia. "Ele aplicou Ozempic em mim enquanto eu dormia. Eu não sabia. Quando descobri, entrei em choque. Não era só sobre aparência, era sobre me controlar, decidir o que eu deveria ser sem me consultar", disse.