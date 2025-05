Mateus Carrieri diz que sofreu preconceito por posar nu para revista gay

Mateus Carrieri, 58, revelou ter sofrido preconceito de colegas após posar nu para a extinta revista gay G Magazine.

O que aconteceu

Carrieri disse não se arrepender do ensaios realizados, mas entende que a escolha afetou sua carreira. "Não me arrependo, [mas] não sei até que ponto isso prejudicou a minha carreira. Ajudar, não ajudou em nada", declarou durante participação no podcast Eles que lutem.

O ator contou que sofreu com reação negativa de seus colegas de TV. "Em alguns momentos, eu devo ter sido preterido ou boicotado em algum trabalho por conta disso. Alguns colegas torceram o nariz. Colegas que depois ligaram lá para a redação da revista pedindo para fazer [ensaio nu]".