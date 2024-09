Estrela da Casa: Matheus tenta aliança com Evellin após ela mudar de quarto

Matheus Torres tentou convocar Evellin para votar com os participantes do Quarto Azul de Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Matheus propôs uma aliança para Evellin nas dinâmicas deste domingo (8). A cantora se mudou do Quarto Laranja para o Azul nesta madrugada após ter um atrito com MC Mayarah.

Matheus: "Hoje a gente tem a Prova Dono do Palco e a indicação da casa para fazer. A gente gostaria de saber de você se você pode nos ajudar a manter as pessoas daqui, de preferência fora da Batalha, no que diz a respeito de voto da casa. E você se sinta à vontade, também, a gente está tentando alinhar uma estratégia e compartilhar quem a gente vá votar como Dono do Palco e voto da casa".