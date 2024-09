Colômbia é convidada da Bienal: confira 5 dicas de livros do país vizinho

"O Ruído das Coisas ao Cair", de Juan Gabriel Vásquez (Alfaguara, tradução de Ivone Benedetti)

Rodrigo Casarin - É meio inexplicável como alguns autores têm uma ótima recepção em diversos países, mas parecem não engrenar no Brasil. Tem mais de década que Juan Gabriel Vásquez é um dos maiores nomes da literatura colombiana. A falta de uma versão em português para "La Traducción del Mundo", reunião de conferências publicada no ano passado, é um indicativo de como temos lacunas importantes em nossas livrarias.

A indicação, no entanto, é de uma ficção que saiu, sim, por aqui, como não poderia deixar de ser. Carrego as melhores lembranças de "O Ruído das Coisas ao Cair", que fez muito sucesso lá fora e foi publicado no Brasil em 2013. O romance parte dos famosos hipopótamos de Pablo Escobar para retratar uma geração de colombianos marcada pela violência do narcotráfico.

"O Amor nos Tempos do Cólera", de Gabriel García Márquez (Record, tradução de Antonio Callado)

Luiza Stevanatto - Essa é uma das obras mais importantes de Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra e ícone latino-americano. Foi escrita em seu período sabático após o lançamento do premiado "Cem Anos de Solidão".

Inspirado em suas vivências e na história de amor de seus pais, Gabo narra a paixão de Florentino Ariza, que espera pela amada Fermina Daza por longas décadas até encontrá-la. A narrativa traz uma história de amor proibido e romance em meio a um lugar assolado pela epidemia do cólera.