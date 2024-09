'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9 a 14/9

Zefa Leonel aconselha Primo Cícero sobre Quintilha. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó. Quintilha influencia Tobias Aldonço a desejar a suposta fortuna de Fé. Primo Cícero afirma a Esperança que não irá mais brigar pelas terras de Zefa Leonel. Quinota ajuda Torquato Tasso, que se recusa a acreditar na união de Artur e Blandina. Quinota chora nos braços de Caridade por conta da separação de Artur. Guilherme Tell pede ajuda a Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio para seu duelo com Nastácio. Deodora expulsa Margaridinha e Benvinda do cabaré, e Vespertino se revolta. Ariosto tenta seduzir Zefa Leonel, que ameaça o empresário.

Terça-feira, 10 de setembro

Ariosto enfrenta Zefa Leonel, e Deodora questiona a proximidade dos dois. Dracena se irrita com a manipulação de Blandina a Zé Beltino. Tia Salete aconselha Dracena sobre Zé Beltino. Marcelo Gouveia planeja usar Guilherme Tell em seu plano com Jordão Nicácio. Quinota tenta comprar a parte de Artur no restaurante de Caridade. Ariosto afirma a Artur que os Leonel agora são seus inimigos. Vespertino recontrata Margaridinha, que comemora com Benvinda. Quinota oferece um emprego para Torquato Tasso. Ariosto comenta com Deodora que os Leonel têm uma grande dívida com ele pela quebra de contrato. Ariosto pensa em Zefa Leonel.

Quarta-feira, 11 de setembro

Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel e Deodora percebe. Os Leonel se preocupam com as perseguições de Ariosto e Sabá Bodó. Nastácio confessa que se tornou sócio do restaurante, e Caridade o beija. Deodora sofre ao constatar que Ariosto não lhe tem afeto. Artur gosta de conhecer o lado sincero de Blandina. Quinota aluga uma casa na cidade. Zefa Leonel pede ajuda financeira a Quinota. Vespertino admira Margaridinha, e compara a menina a Tia Salete. Blandina oferece aliança a Seu Tico Leonel contra Ariosto. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio combinam com um mafioso de usar Guilherme Tell para transportar pedras preciosas. Corina Castello pede ao Guarda Marcôni para atrapalhar Tia Salete. Quinota passa mal e Zefa Leonel desconfia.

Quinta-feira, 12 de setembro