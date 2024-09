André Frambach posa de sunga e recebe comentário ousado de Larissa Manoela

A atriz também fez outro comentário se referindo ao novo visual do marido. "Te amo Tarzan, te amo Acquaman, te amo Kubanacan, te amo Elias, te amo versão que for", afirmou ela.

André está com cabelos longos por causa da novela "No Rancho Fundo". Ele deve entrar na novela das seis nos próximos capítulos para viver Elias, personagem que será o par romântico de Benvinda (Dandara Queiroz).

O artista começou a gravar suas primeiras cenas na última sexta-feira (6). "Primeiro dia de gravação, e não canso de pensar como a vida é perfeita. Por diversas vezes a gente se pergunta: 'porque não me chamaram pra isso', 'porque não explicaram o porque não aconteceu aquilo', 'nossa mas eu queria tanto essa coisa'… e simplesmente precisamos entender que devemos sim desejar, correr atrás, fazer de tudo pra acontecer, conversar com Deus, com o universo, mas tudo tem a hora certa, o momento certo e a coisa certa também!", escreveu ele no Instagram na ocasião.