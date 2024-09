'No Rancho Fundo': Sabá Bodó inaugura busto em meio à confusão; veja fotos

Em cenas previstas para serem exibidas no capítulo de quinta-feira (12) da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Sabá Bodó (Welder Rodrigues) irá inaugurar seu busto na praça da cidade. Splash teve acesso às fotos do momento em primeira mão.

O que vai acontecer

O prefeito fanfarrão acredita que a inauguração de seu busto na praça da cidade vai ajudá-lo a recuperar sua imagem diante da população de Lapão da Beirada. A inauguração, contudo, é um desastre.