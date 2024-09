Após comprar restaurante, Nastácio beija Caridade em 'No Rancho Fundo'

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Nastácio (Guthierry Sotero) compra parte do restaurante e beija Caridade (Clara Moneke).

O que vai acontecer

O afilhado de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) compra a parte de Tôim Feitosa (Evaldo Macarrão) no Bistrô da Caridade para ficar perto da amada. Depois disso, ele vai até o local no fim do expediente encontrar a chef.