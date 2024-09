Leidy diz que não planeja se reconciliar com Gael: 'Perda de tempo'

Leidy: "Lá fora eu sou assim: está tudo certo, eu te perdoo, mas eu vou seguir a minha vida. Então, se ele quiser conversar em algum momento, eu vou falar: eu desculpo você pelas coisas que você me ofendeu, independente de você pedir desculpa ou não. Me desculpa se te afetei com alguma coisa, mas eu prefiro, agora, não mais voltar nesse assunto. Porque, se eu voltar no mesmo assunto com ele, ele vai querer se explicar de tudo".

Estrela da Casa - Enquete UOL: Quem você quer que seja o novo Hitmaker? Evellin - "A gente se entrega" (Rio Negro & Solimões) Globo/Manoella Mello Gael Vicci - "Penhasco" (Luísa Sonza) Globo/Manoella Mello Leidy Murilho - "Alívio" (Jessé Aguiar) Globo/Manoella Mello Lucca - "Me bloqueia" (Zé Neto & Cristiano) Globo/Manoella Mello Matheus Torres - "Caleidoscópio" (Os Paralamas do Sucesso) Globo/Manoella Mello MC Mayarah - "Apaga a luz" (Gloria Groove) Globo/Manoella Mello Nick Cruz - "Envolvidão" (Rael) Globo/Manoella Mello Nicole Louise - "Bermuda e chinelo" (Autoral) Globo/Manoella Mello Ramalho - "Gratidão" (L7nnon) Globo/Manoella Mello Thália - "Brigas demais" (Delacruz, Gaab e Ludmilla) Globo/Manoella Mello Unna X - "Disk me" (Pabllo Vittar) Globo/Manoella Mello