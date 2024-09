Seventeen será primeiro grupo de K-pop headliner do Lollapalooza Berlim

O grupo de K-pop Seventeen vive seu melhor momento desde o início de sua trajetória, iniciada em 2015 e que completa uma década em maio do ano que vem. No topo dos charts de vendas de discos e com turnês lotadas pela Ásia, eles agora também dominam festivais grandes de músicas mundo afora.

Turnês completas na Ásia, festivais na Europa

Enquanto a Ásia, principalmente o Japão — onde o grupo tem dezenas de apresentação esgotadas para 90 mil pessoas —, a Europa conseguiu entrar na rota de shows do grupo via festivais. Em junho, eles se apresentaram no Glastonbury, na Inglaterra, e, apesar do receio dos fãs com a recepção, o grupo fez bonito e brilhou no que faz de melhor: performances ao vivo de qualidade.