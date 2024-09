Nick vai tirar satisfação com Leidy: 'Hipócrita, fofoqueira e falsa'

Nesta sexta-feira (6), enquanto Leidy e Unna estavam conversando no quarto azul, Nick foi pedir esclarecimentos para a cantora gospel. O artista capixaba ouviu de Gael que Leidy se sentiu ridicularizada em rede nacional por ele no luau da quarta-feira (4).

Ao conversar com Leidy, Nick explica que seu objetivo era tentar incluí-la no luau, ao ter percebido que ela estava afastada do grupo. "Eu, como ser humano, eu não curto essa parada, porque eu acho que todo mundo aqui é artista, todo mundo tem que ter oportunidade, sacou?", disparou o rapaz. Ele explica que escolheu a canção gospel, pois era a única que ele sabia tocar no violão.

Leidy: "Eu falei três vezes pra você que não sabia cantar, antes de você começar".