Carpinteiro antes de Star Wars, Harrison Ford construiu para Sergio Mendes

O músico brasileiro radicado nos EUA Sergio Mendes compartilhou uma foto histórica em 2015, quando revelou um fato curioso: Harrison Ford era carpinteiro nos anos 70 e foi um dos responsáveis pela construção do estúdio do compositor brasileiro nos EUA. Sergio Mendes morreu aos 83 anos, segundo o TMZ.

Em inglês, Sergio explicou: "Antes de Han Solo, havia um ótimo carpinteiro chamado Harrison Ford. E aqui está ele, com sua equipe, no dia em que eles terminaram a construção do meu estúdio de gravação lá nos anos 70. Obrigada, Harrison e que a força esteja com você".

O veterano ator, que também viveu Indiana Jones, aparece bem jovem no registro e sem camisa - o que rendeu comentários, à época, na linha de: antes de Han Solo, Harrison Ford era um carpinteiro gostoso".