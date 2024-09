Sergio Mendes, que popularizou a bossa nova no mundo, morre aos 83 anos

Carreira

Com quase seis décadas de carreira, o músico de Niterói (RJ) foi um dos principais expoentes do samba-jazz e se tornou mundialmente famoso. Ele colaborou com grandes nomes do jazz como Herb Alpert e Cannonball Adderley.

Mendes iniciou a carreira como pianista clássico. Depois, com o Sexteto Bossa Rio gravou o disco "Dance Moderno" em 1961. Em viagem para a Europa e Estados Unidos, gravou álbuns com Cannonball Adderley e Herbie Mann, e chegou a se apresentar no Carnegie Hall.

Com a banda Brasil '66, ajudou a popularizar a bossa nova no mundo inteiro. O álbum "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66" de 1966 ganhou disco de platina, e a música "Mas Que Nada", de Ben Jor, — um de seus maiores sucessos — foi posteriormente regravada com o Black Eyed Peas, em 2006.

Nos EUA, Mendes foi o brasileiro com mais gravações emplacadas no Top 100 das paradas americanas, com 14 músicas. Em 1967, ele conquistou o 4º lugar nas rádios do país com a versão bossa nova de "The look of love", de Burt Bacharach e Hal David. Quinze anos depois, o hit "Never gonna let you go" atingiu a mesma posição e estourou até no Japão.

Ganhou o Grammy de melhor álbum em 1992, com o disco "Brasileiro", com diversas canções de Carlinhos Brown. À época, o músico baiano ainda dava os primeiros passos na carreira.