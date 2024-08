Criolo revela emoção da mãe com Rock in Rio: 'Viver de arte era impensável'

O cantor e compositor Criolo diz que sua mãe, Maria Vilani, ficou emocionada ao saber da sua apresentação no Rock in Rio. Esta é a segunda vez que o rapper do Grajaú, bairro da zona sul de São Paulo, canta no festival. A primeira foi em 2022.

Ela fica orgulhosa de tudo desde o início. A gente abriu mão de muita coisa, sofremos muito. É um caminho árduo e de luta pela sobrevivência, igual à história de 90% da população. E, pensar em viver de arte, é impraticável, impensável, então ela fica emocionada.

Mas o que o músico leva da mãe pra hora do show? Em papo exclusivo com Splash, que você assiste no player acima, Criolo é modesto e diz que não tem 'capacidade, intelectualidade e espiritualidade' para carregar nem mesmo uma fração do que sua mãe representa.