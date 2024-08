Festival anuncia line-up do Highway Stage, palco do espaço icônico Rota 85

O espaço Rota 85 está de volta na edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio. O lugar, que exibe elementos icônicos do festival, como o tênis com lama, conta com o Highway Stage, palco que terá programação formada por seis atrações.

O que vai acontecer

As bandas vão se dividir nos dois fins de semana na Cidade do Rock. Nos dias 13, 14 e 15, Black Jack, Canto Cego e The Lokomotiv farão apresentações no espaço. Já nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro, o público vai curtir as performances de Fuze, Roda de Blues e Gui Schwab.