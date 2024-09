Will Smith é anunciado como atração no Rock in Rio: 'Música é amor antigo'

Will Smith, 55, foi anunciado como atração no Rock in Rio 2024. O ator e cantor falou sobre a apresentação em entrevista ao Fantástico na noite deste domingo (1º).

Estar lá para o Rock in Rio será algo especial. A música é um amor antigo, e está na hora de correr atrás do tempo perdido.

Will Smith

O que disse Will Smith

O artista confirmou visita ao Brasil e recebeu credencial do evento. "Será um dos primeiros lugares em que eu vou me apresentar. Tenho um repertório de 20 faixas que eu gosto bastante", contou em entrevista ao programa da Globo.