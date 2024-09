Eurídice, Caeneus e mais: você já conhecia esses mitos da série 'KAOS'?

Já na série, Caeneus (Misia Butler) é um guerreiro bem menos violento. Ele nasce menina em uma comunidade de amazonas, onde meninos eram expulsos ou mortos caso retornassem durante a adolescência.

Quando entende que, na verdade, se identifica com o gênero masculino, o personagem foge, mas é mais tarde morto pelas amazonas. No submundo, espera anos pela próxima vida, mas descobre que tem o mesmo papel de Eurídice na profecia contra os deuses, mas deve libertar as almas dos mortos presos no "Nada".

Personagem de 'KAOS', Caeneus (Misia Butler) é inspirado em mito grego Imagem: Divulgação/Netflix

Cassandra

Personagem aparece rápida e misteriosamente no primeiro episódio. Cassandra (Billie Piper) encontra Riddy antes de sua morte e fala que ninguém acredita nela, mas que aquele era "o dia" e que Riddy deveria terminar com Orfeu.

No último episódio, é revelado que ela é uma profetisa. Personagem é considerada louca por anunciar profecias nas quais ninguém acredita, incluindo a da ruína dos deuses, envolvendo Riddy e Caeneus.