Nicole Kidman é suspeita de assassinato em trailer de 'O Casal Perfeito'

A família Winbury na minissérie da Netflix 'O Casal Perfeito' Imagem: Seacia Pavao/Netflix

Trailer mostra todos sendo interrogados por policiais e lidando com as consequências do "acidente". "Eles são ricos. Ricos do tipo matar alguém e se livrar", afirma um dos personagens na prévia.

Série estreia na próxima quinta-feira (5) na Netflix. Com produção executiva de Nicole Kidman, o elenco ainda conta com Meghann Fahy, Ishaan Khatter, Jack Reynor, Billy Howle, Mia Isaac, Sam Nivola e Michael Beach.