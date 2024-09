Alanis, Justin, Olivia: line-up reforça foco do Lolla Brasil 2025 no pop

O Lollapalooza divulgou nesta terça (3) o line-up da edição de 2025 e estão nele Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes e Alanis Morissette como principais atrações. O festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os headliners escolhidos indicam um foco cada vez mais forte do Lolla Brasil no pop, mais que no rock e no indie, ao contrário do que se via nos primórdios do festival e do que ainda é desenhado para o evento em outros países.

O restante do line up do Lolla Brasil tem Rufus du Sol, Tool, Foster the People e Jão, entre dezenas de outras atrações. A produção ainda não divulgou a divisão dos artistas por datas e palcos.