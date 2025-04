'Se estou seguro, estou ótimo': João Guilherme ignora crítica ao seu estilo

João Guilherme Imagem: Reprodução/Instagram

João Guilherme também falou estar empolgado com os novos projetos que tem no cinema neste ano, mas não deu detalhes. "Temos lançamentos no cinema, no streaming. Estamos prospectando alguns projetos também. Vai ser massa, cinema na veia."

Seu mais recente trabalho foi na série "Amor da Minha Vida" (Disney+), onde contracenou com sua ex-namorada Bruna Marquezine. Para este ano, estão previstas as estreias dos filmes "O Rei da Internet", nos cinemas, e "Corrida dos Bichos", no Prime Video.