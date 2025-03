Com missa sombria, Tool mergulha fãs em experiência xamânica no LollaBR

Quando o Tool subiu ao palco do Lollapalooza, na noite de domingo (30), em São Paulo, encerrou uma longa espera de mais de 30 anos para o público brasileiro.

Como foi o show

Uma verdadeira aula. A missa sombria comandada pelo intenso e enigmático vocalista Maynard James Keenan foi uma imersão no lado obscuro e introspectivo da psique e da espiritualidade, sustentada por uma camada sonora extremamente pesada e precisa, no melhor que o metal Alternativo (com A maiúsculo) pode oferecer.

Coisa séria. Deve ter desalinhado os chakras de quem foi ao festival para ver Justin Timberlake, mas, ao mesmo tempo, expurgou e trouxe à tona os demônios de quem é fã dos "ferramentas".