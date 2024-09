'Aceito não ser querida': Filme mostra preço que Young pagou por existir

O filme "Fernanda Young - Foge-me ao Controle" faz uma viagem pelo "pensamento labiríntico" da escritora, que morreu em agosto de 2019. O documentário, que é assinado pela diretora Susanna Lira, explora as dores e as alegrias de existir no mundo.

Quando ela fala que a literatura não a levava a sério, ela tinha umas amarguras ali, umas angústias, que ela não ficava vociferando em praça pública, mas, internamente, você percebe que tinha uma dor. Eu acho que essa vulnerabilidade dela era muito maior do que eu imaginava. Susanna, diretora do documentário, em conversa com Splash

A fragilidade é apresentada como um dos principais pontos de conexão entre a apresentadora e o público. É quando a figura punk e forte ganha camadas de humanidade — e fica ainda mais próxima das pessoas. O mesmo aconteceu com a diretora do filme.