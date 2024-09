Thália defende Unna e critica Nick e Matheus: 'Machista' e 'Zé Mané'

"O Nick fica insinuando que ela formou casal para continuar aqui. Olha a menina", começa Thália.

Uma menina que tem estética, história, que aguentou 15 horas em uma prova de resistência, com aquele rostinho. Uma menina que tem cara de frágil mas que tem um monte de calo na mão porque era faxineira. Uma menina inteligente, uma menina com dom empresarial, para se derreter por um Zé Mané? Que fica p**** porque comem a batata dele? O que ela vai querer com esse Zé Mané? Qual o interesse para permanecer aqui? Ganhar meia dúzia de beijinho ali? diz Thália

"Mas só ela percebendo. Não dá para você chegar e falar", conclui Thália.

Então, Ramalho opina sobre o tratamento que recebeu de Matheus, mesmo depois de indicá-lo para o Duelo. "Você viu como ele sabe onde pisa? Olha como ele me trata. E se fosse o Gael que tivesse colocado ele?"

"Eu não sou eu que vou cortar. Sabe o que eu gostaria de ver: a Unna cortando a asa dele", admite Thália.

"Se ela for esperta, ela vai cortar e sair fora do lance deles. Isso pode estragar a caminhada dela", finaliza Ramalho. "Mas ela tem que perceber, magina se relacionar com um cara e****** aqui dentro."