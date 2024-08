Bia Reis estreia em 'Família É Tudo' e se afirma como atriz: 'Tenho DRT'

Ela é ardilosa! Ela vai jogar essa lenha na fogueira entre Andrômeda, Sheila, Chicão e Ernesto [...] A Selminha é aquele tipo de jornalista que não está defendendo nem A nem B, na verdade. Ela quer botar a lenha na fogueira. Ela quer que rivalidades se criem. Que comentários e fofocas aconteçam e que a coisa tome um rumo bem grande. Porque é audiência, dinheiro no bolso.

Bia Reis

A estreia de Bia como atriz de novelas está marcada para o capítulo de sexta-feira (30) de "Família É Tudo". "Eu vou aparecer bem no comecinho da novela. A minha cena é uma das primeiras [do capítulo]. Então, assim, eu tô muito ansiosa. Eu gosto muito de me ver na câmera. Eu já consegui me ver na câmera, nos bastidores. Eu não pude postar, eu filmei, mas eu só posso postar quando a cena for ao ar. Mas eu consegui me ver nas câmeras e eu gostei muito do que eu vi"

Ela promete uma personagem totalmente diferente da Bia que conhecemos no reality show. "Vocês não vão ver a Bia em cena. Até porque agora é a personagem. A Selminha não é Bia [...] Ela é desacelerada. Eu falo, eu gesticulo muito, e a Selminha é outra respiração. É um outro tom".

Inclusive, Bia acredita que Selminha Veneno não irá render memes como ela rendeu no BBB. "Acredito que não. Se bem que o pessoal faz meme de tudo que é a coisa mais simples [...] O brasileiro é essa criatividade, eu amo [...] Mas acredito que não. Porque realmente não tem nada da Bia, sabe? O Rafa Infante, um querido que tá se trabalhando comigo, está nesse tom, que é o tom dele, inclusive. O Rafa é um comediante maravilhoso [...] O Rafa, ele abre a boca, todo mundo já começa a acabar de rir no set. E ele está nesse tom lá em cima. Eu tô o oposto. Eu tô na chave contrária. Então, eu acredito que não dá pra fazer meme com a Selminha, não, viu?".

Toni Linguinha (Rafael Infante) e Selminha Veneno (Bia Reis) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Bia é atriz formada?

Ao ser anunciada no elenco de "Família É Tudo", Bia recebeu críticas que a acusavam de ser uma ex-BBB roubando o papel de uma atriz formada. Mas isso não é verdade, já que ela tem formação na área artística.