'Sua cadela'; Electra debochada ganha redes no fim de 'Família É Tudo'

Logo no primeiro bloco, os telespectadores vibraram com o confronto final entre Jéssica (Rafa Kalimann) e Electra (Juliana Paiva), que foi visitar a vilã na cadeia para humilhá-la. "Te amo Electra debochada", brincou uma usuária da rede sociail BlueSky. "Bem feito Jéssica", escreveu outro.

Lupita (Daphne Bozaski) e Júpiter tiveram seu final feliz e a primeira noite de amor. "E a Lupita conheceu o planetão Júpiter", brincou um internauta.

Porém, teve quem não gostou do final do casal, e gostaria de ter visto Lupita com Guto (Daniel Rangel). "Chocada que a Lupita trocou o gostoso do Guto pelo horroroso do Júpiter", escreveu uma fã chateada.

O estagiário ficou com Mila (Ana Hikari), com quem perdeu a virgindade. "Eu amei demais esse casal", comemorou uma fã no Instagram. "Guto foi um príncipe do início ao fim , merecia muito ser feliz", afirmou outra.

Na última cena, durante o casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes), a família tirou uma foto reunida, mas o público sentiu falta de Catarina (Arlete Salles) e Furtado (Claudio Torres Gonzaga). "Mas gente... esqueceram da Catarina e o Furtado?", questionou uma usuária do Instagram. Cadê a Catarina e seu Furtado? Ela simplesmente desapareceu e nem teve desfecho", perguntou uma segunda. "Só faltou a Catarina e o Furtado, queria saber se eles ficaram juntos", lamentou uma terceira.

O final da novela agradou alguns telespectadores, mas desagradou outros. "Tempo que a Globo não fazia uma novela boa desse jeito! Foi ótimo acompanhar do começo ao final", comemorou uma fã. "Mano, que final ruim viu?", deixou registrado outro.