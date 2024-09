Juliana Paiva avalia a importância das novelas: 'TV aberta é democrática'

A Electra é uma personagem muito desafiadora, que, diante de uma novela leve, com comédia, eu carregava a carga dramática da trama. E isso me desafiou em vários momentos. Juliana Paiva

Em certo momento, Electra assumiu uma vingança contra Jéssica (Rafa Kalimann) e executou planos que não esperaríamos de uma heroína clássica, como colocar cacos de vidro na sapatilha de sua rival. "Eu me diverti muito fazendo a mocinha brincar de vilã. E era uma coisa assim... eu podia ir pra qualquer lugar que o público ia passar pano. Porque o pessoal não via a hora da Electra reagir [...] Quando o Daniel [Ortiz] colocou a grande descoberta [de que Jéssica era a vilã], dali em diante a novela tomou um outro pique, um outro ritmo e o público esperava tudo isso. O autor deu um presente não só a mim, como intérprete, mas para esse público que estava ali acompanhando fielmente a novela e querendo uma resposta".

Apesar da carga pesada de sua personagem, Paiva vê "Família É Tudo" como uma novela que trouxe várias gerações para a frente da televisão. "Acho que é uma novela que realmente chamou a família para ir de volta para o sofá. Eu sou abordada por várias pessoas. Acabei de viver um rock in Rio e pessoas de várias faixas etárias [me abordavam]. A criançada adora a novela, o pessoal torcendo: 'Com quem que a Electra vai ficar? Será que acabou a vingança dela?'".

Juliana encerra esse trabalho com sensação de realização profissional. "Estou realizada. Estou feliz com a entrega. Estou muito conectada com essa resposta do público, até porque é para vocês que a gente faz, não tem jeito [...] É mais um trabalho em que eu plantei uma coisa legal, tanto do público quanto da crítica, estou artisticamente muito feliz com a entrega".

As parcerias de "Família É Tudo"

Durante o papo, a artista exaltou suas parcerias no elenco de "Família É Tudo", principalmente com sua rival na ficção, interpretada pela ex-BBB Rafa Kalimann —que sofreu com críticas no início da trama. "E é uma menina que tem conquistado muita coisa, que tem uma história linda de vida que ela compartilhou um pouco comigo, a família, a busca de realização de sonhos, e ela está podendo, agora, proporcionar coisas legais para a família dela, realizar vários sonhos".