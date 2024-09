Jéssica humilhada, Lupita escolhe amor: veja o desfecho de 'Família É Tudo'

Logo depois, Lupita e Júpiter têm a primeira noite de amor do casal. A guatemalteca deixa de ser virgem.

Casamento de Vênus

Vênus surpreendeu Tom com uma apresentação musical bem romântica ao som de "Só Hoje", da banda Jota Quest, para pedir o mocinho em casamento. Bem do jeito que ele pediu a mocinha em casamento lá no primeiro capítulo. Os dois trocam alianças e dão um beijão.

Grávida de gêmeos, Vênus subiu ao altar acompanhada pelos dois filhos de Tom e os cachorros de Andrômeda e Vênus. Os bebês se chamarão Saturno e Sol "para manter a tradição da família". "Só existe uma reposta: sempre foi sim", disse Vênus quando perguntada pelo padre se aceitava Tom como seu legítimo esposo.

O casamento reuniu boa parte do elenco e mostrou os casais formados na trama.

Outros desfechos

Andrômeda ganhou o prêmio de Revelação do Ano. Ela recebeu a vitória diretamente dos Estúdios da Globo, com a presença da mãe e do namorado. E dedicou o prêmio à Frida. Logo depois, a herdeira dos Mancini deu à luz ao bebê fruto do relacionamento com Chicão. O torcedor do Palmeiras celebrou, mas não aguentou e desmaiou. "Acho que minha pressão está abaixando".