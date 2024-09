Após desmascarar Hans, Electra humilha Jéssica na prisão: 'sua cadela'

Depois disso, Jéssica perde todas as regalias na prisão. "Isso não pode ter acontecido! Electra, eu aceitei a sua proposta! Você disse que se por alguma razão o Hans parasse de pagar o meu advogado...", diz a vilã. "E os seus privilégios na cadeia... que você tinha a minha palavra que eu te ajudaria no lugar do meu primo", responde a mocinha.

Electra xinga a antiga amiga. "Ainda bem que você é uma mulher de palavra!", fala a criminosa. "Claro que sou, mas não com você, sua cadela!", grita a gestante.

Jéssica fica indignada. "Você me enganou! Eu acreditei em você! Eu vou ganhar mais uns anos de cadeia por sua causa!", afirma.

A neta de Frida (Arlete Salles) joga na cara de Jéssica que ela vai para uma cela comum. "Por minha causa, não, por causa dos crimes que você cometeu! Ah, e você não sabe o gostinho que é te dar uma rasteira, amiga! E outra coisa... saindo daqui, você já vai ser levada pra sua cela comum. Acabaram os seus privilégios... cela individual, comida especial, TV. Boa sorte na sua nova vida, querida amiga!", diz.

