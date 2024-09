Ator que fez padre no final de 'Família É Tudo' vive no Retiro dos Artistas

O ator Jaime Leibovitch, 75, fez uma participação especial no último capítulo de "Família É Tudo" como o padre que celebrou o casamento entre Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes). Atualmente, ele vive no Retiro dos Artistas, lar que abriga artistas idosos no Rio de Janeiro.

Vida no Retiro dos Artistas

Em entrevista a Splash em 2023, o ator contou que se mudou para o Retiro dos Artistas há quase quatro anos. Era a opção que mais lhe agradava no momento para continuar a "batalha da vida", não só por questões financeiras, mas principalmente por não ter familiares vivos. Seu filho morreu em um acidente há cinco anos.