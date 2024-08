Quarto laranja fala sobre atitudes de Matheus com Gael: 'Abriu as asas'

Reunidos no quarto laranja nesta quarta-feira (28), Evellin, MC Mayarah, Thália, Califfa e Ramalho falaram sobre os últimos desentendimentos de Matheus Torres com a casa.

'Ele não era assim'

Matheus Torres saiu do estúdio irritado com os colegas e deu uma bronca em Gael e Thália. Segundo ele, suas vozes davam para ser ouvida do estúdio e o atrapalhou enquanto fazia sua produção de conteúdo. Bravo, o mineiro deu alguns gritos pela casa.

Thália, Ramalho e Evellin contavam para os colegas de quarto laranja, MC Mayarah e Califfa sobre o que presenciaram: