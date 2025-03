Milton Cunha após comentário viralizar: 'Acham que sou ator engraçado'

Na transmissão, Milton falou sobre pessoas LGBTs também terem profissões diplomadas com formação universitária: "Nós somos crianças espancadas, jogadas por escanteio. A gente não pode ir na sala, porque os vizinhos, os juízes, diretores de colégio, os padres, todo mundo odeia a gente. (...) Não queremos mais ser empurrados para profissões outras como prostituição, donos de cabeleireiro. Quem quiser se prostituir, pode. Mas a gente também quer ser engenheiro [com diploma universitário]".

Milton é um exemplo de profissional com currículo robusto: ele é formado em psicologia pela UFPA (Universidade Federal do Pará), tem especialização em Moda e Indumentária, mestrado e doutorado em Letras pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

O carnavalesco ainda acumula um pós-doutorado em História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ, pesquisando Narrativas Culturais no Carnaval de Rosa Magalhães. No momento, ele está em outro pós-doutorado: no Fórum de Ciência e Cultura do Museu Nacional da UFRJ. Trilíngue, ele fala português, inglês e francês fluentemente.

Nada do que eu falo é escrito, nada! Tudo que falo é no rompante. Na hora, fiquei com vontade, falei, nem perguntei para a direção se eu podia falar aquilo, fazer aquilo. Faço porque acho que tenho direito de fazer, sabe? Eu mesmo me autorizo. Então, aquilo ali é um rompante. De repente, vi aquela comissão de frente, me lembrei da criança que eu fui e comecei a falar. Milton Cunha, em entrevista ao Gshow