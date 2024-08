'Intermezzo': leia o capítulo do novo livro de Sally Rooney

Por essa e outras razões, Ivan considera o corpo um objeto fundamentalmente primitivo, um vestígio dos processos evolutivos suplantados pelo desenvolvimento do cérebro. Basta comparar os dois: a mente humana não tem peso, é abstrata, capaz de uma racionalidade total; o corpo humano é pesado, deprimente em sua especificidade, não faz sentido nenhum. Ele apenas faz coisas: ninguém sabe o porquê. Por algum motivo começa a se atacar ou fazer com que as células proliferem fora de seu devido lugar. Sem explicação. A mente faz isso? Não. Bem, no caso de transtornos mentais, ele pondera, ok, é claro, ela pode fazer coisas parecidas, mas é diferente. É diferente? Enfim. A mente de Ivan está longe de ser perfeita, volta e meia incapaz de completar as tarefas relativamente simples que se apresentam, mas pelo menos a mente reage ao raciocínio. Consciência, ele pensa. O corpo é um objeto inconsciente, animado por uma consciência de que não compartilha, assim como um carro inconsciente é animado pelo motorista consciente. Em geral todo mundo aceita a morte tanto do corpo como da mente depois de certo ponto, como depois dos noventa anos, digamos, ou pelo menos é aceitável em tese se a pessoa não pensar muito no assunto. Mas aceitar que, assim como o corpo morre, a certa altura do tempo, a mente também morre, literalmente a qualquer momento?

O irmão de Ivan, Peter, que tem trinta e dois anos e fez mestrado em filosofia, diz que essa escola de pensamento sobre as relações entre corpo e mente já foi refutada. Para Ivan, soa como quando alguém diz que o gambito do rei foi refutado. As pessoas vivem usando a palavra "refutado" só porque a leram em algum fórum, "Gambito do Rei é Destruído com um Lance" ou sabe-se lá o quê, e então o lance é 3? d6. Valeu, Bobby Fischer! Não que Peter seja do tipo que diz coisas só porque leu a respeito em fóruns. É um homem adulto com vida social e talvez nem saiba o que são fóruns. Mas mutatis mutandis. Ele provavelmente ouviu em aula que mente e corpo não são mais considerados coisas separadas e pensou, entendi. Peter é do tipo que se move com suavidade pelos percalços da vida. Fala muito ao telefone e come em restaurantes e diz que as escolas filosóficas foram refutadas. De qualquer modo, precisa admitir que Peter organizou praticamente tudo o que dizia respeito ao velório e tudo mais, Ivan não fez nada, ele admite sem titubear. Talvez devesse demonstrar mais gratidão nesse aspecto.

Quanto à história toda de Peter fazer o discurso no funeral e Ivan não, a decisão foi tomada pelos dois. É óbvio que agora Ivan se arrepende, já remoeu isso, o arrependimento, várias vezes, mas a culpa é dele mesmo, não de Peter, não é nem compartilhada, mas sim exclusivamente dele. Ele não pensou muito de antemão, é claro. Mas de que vale remoer? O pai não vai ganhar um segundo velório em que Ivan pode se desculpar pelo erro dizendo todas as coisas que mais tarde passaram pela sua cabeça.

A mente humana, apesar de toda a importância que lhe deu um minuto atrás, é muitas vezes repetitiva, vira e mexe empacada em um ciclo conhecido de pensamentos improdutivos, que no caso de Ivan costumam ser da natureza do arrependimento. Arrependimentos banais, como perguntar àquela mulher, Margaret, se ela jogava xadrez — horrível — e arrependimentos grandiosos, como se recusar, ou melhor, não conseguir dizer nada no velório do pai. Arrependimentos grandiosos como dedicar a vida ao xadrez competitivo só para ver sua pontuação cair regularmente ao longo dos anos, chegando ao momento em que etc. Ele já remoeu tudo isso, a irrecuperabilidade do passado, o que está feito está feito, e agora não é hora, de qualquer forma. Ele vai é comer a barrinha de chocolate que levou na mala e tomar uma xícara de café. É bom visualizar essas ações de antemão, como ele vai desembrulhar a barra de chocolate, qual vai ser o gosto do café, se vai ser servido com pires ou só na xícara. É nisso que se deve pensar nesta altura: coisas exatas, tangíveis, coalhadas de detalhes sensoriais. E então os jogos vão começar.

Quando Margaret termina de jantar, está escuro do lado de fora do bistrô, a vidraça azul como tinta molhada. Garrett atrás do balcão pergunta qual a programação de hoje e ela diz que é a noite do clube de xadrez. Ele responde animado: Cada um com seu gosto. A cada quinze dias, mais ou menos, a mesma rotina: outra apresentação e, depois, outro desconhecido sentado no banco de carona de Margaret, tagarelando sobre algum assunto, e depois indo embora. Comediantes, atores shakespearianos, palestrantes motivacionais. E agora jogadores de xadrez. Engraçado. Ela de fato gostou dele, do rapaz de aparelho nos dentes. Seu engano em pensar que ele seria um menino foi vergonhoso, mas ele tirou sarro disso e ela gostou. Meio sem jeito, é claro: essas pessoas com QI alto em geral são assim. Embora, ela pensa, saindo do restaurante, abotoando o casaco impermeável por cima do cardigã, ele ainda fosse muito mais educado do que os outros, sobretudo aquele homem inconveniente Oliver Lyons, basicamente um tanto grosso. O jogador de xadrez, ela pensa, é um exemplo de pessoa simpática, fácil de gostar, talvez carente de algumas nuances sociais mais refinadas, já Oliver Lyons é um homem que apenas aproveita o pequeno poder de sua liderança no clube de xadrez local.

Chove lá fora, a água entorna das calhas e Margaret arruma o cachecol sobre o cabelo. Engraçada, a sensação que teve, conversando com os dois, como se ela e o jogador de xadrez estivessem juntos de um lado e Ollie do outro. Por quê: a sensação de se estar fora do grupo, talvez. Pegando as chaves do fundo da bolsa, ela segue em direção ao escritório, cumprimentando com um aceno o homem gentil da padaria. Com os dedos, acha a chave externa e entra no prédio, fechando a porta com delicadeza. A chuva tamborila no telhado, em silêncio goteja do casaco nos azulejos, enquanto ela atravessa o corredor frio e, destrancando a porta lateral, entra no salão.