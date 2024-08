Casas de Hogwarts, varinhas: Como é a exposição do Harry Potter em SP?

E pra quem sempre sonhou em puxar uma mandrágora da terra, chegou a hora! Fiquei super feliz que esse momento chegou pra mim, mas a minha não chorou. Algo deu errado ali.

A sala do Quadribol é, com certeza, a melhor de todas! Há vassouras para tirar foto voando e, o melhor de tudo, bolas para jogar nos arcos —e sem limite na experiência. Em todas as outras, você só pode fazer a atividade uma vez; pelo menos no quadribol você consegue jogar a bola quantas vezes quiser. E o melhor: finalmente algo que não era digital. Senti falta justamente de interações como essas, e acredito que poderiam ter mesclado mais o digital e o físico.

Arte das trevas, batalha final e lojinha

No final, você pode ver todas as Relíquias da Morte e há até uma interação da batalha final de Harry com Lord Voldemort, com varinhas e show de luzes para tirar aquela foto mágica!.

A lojinha tem roupas, canecas, varinhas, doces (sim, tem feijões mágicos!) e os valores variam entre R$ 23 a R$ 225.