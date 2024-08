3x Veigh: trapper mais ouvido no país se apresenta em 3 dias de Rock in Rio

O dono do título de trapper mais ouvido do Brasil, Veigh se apresenta em três dias e em três palcos diferentes no Rock in Rio 2024: no palco sunset com Kayblack (dia 13), palco Supernova com Nagalli (dia 14) e Palco Mundo no Para Sempre Trap com Cabelinho, Felipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi e Ryan SP (dia 21).

No ano passado, no The Town, o trapper passou por um desmaio fake e foi reanimado com as batidas da sua música. No Rock in Rio Lisboa, em junho deste ano, o beijo em uma bailarina durante a apresentação chamou atenção. Em conversa com Splash, ele prometeu novas surpresas para o público:

"Não vou dar muito spoiler não. Mas com certeza teremos um investimento na dança e nos bailarinos. Só adianto que de novo a gente vai travar a internet. A gente sempre investe em paradas novas e dessa vez não vai ser diferente. Participar do Rock in Rio no meu país vai ter um peso grande. Então, podem ter certeza que estamos preparando coisas bem interessantes", contou.