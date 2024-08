Estrela da Casa: parcial mostra reviravolta entre Unna, Lucca e Rodrigo

Lucca, 26, Unna X, 26, e Rodrigo Garcia, 24, disputam a permanência no Estrela da Casa (Globo), na Batalha que acontece na noite desta terça-feira (27).

O que diz a enquete

Às 08h30, a porcentagem entre o trio de participantes na Batalha seguia acirrada, todos com mais de 30% dos votos. Unna X era a favorita do público para continuar, com 35,79% dos votos.

Já Rodrigo, que foi para a berlinda depois de uma votação unânime dos colegas de confinamento, mostra chances de ficar, sendo o segundo mais votado para ser salvo, com 32,34%.