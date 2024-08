Bárbara Saryne: 'Nick parece estar de saco cheio do Estrela da Casa'

No Central Splash da manhã desta terça-feira (27), Bárbara Saryne e Chico Barney comentaram sobre o comportamento de Nick Cruz, 26, no Estrela da Casa (Globo).

O capixaba tem ficado bastante sozinho no confinamento e reclamado do comportamento dos moradores da casa. Na última semana, por exemplo, Nick zombou o ensaio de Unna X para o duelo e se queixou de Gael Vicci cantarolar ao longo do dia.

"Nick tudo faz cara feia. Ele tá ranzinza", comenta Chico Barney. O apresentador da Central Splash relembrou que quando Unna X foi eleita como Hitmaker da semana, o pedreiro demonstrou claramente seu descontentamento com a vitória.