Perline: Falta de controle sobre votos é problema em Estrela da Casa

Gabriel Perline e Dieguinho Schueng fizeram um balanço parcial do Estrela da Casa, reality idealizado por Boninho, 62, que está há duas semanas em cartaz na segunda linha de shows da Globo.

Perline admitiu que o formato ainda não o convenceu de todo. "Sigo tendo dúvidas em relação a ele. Gosto da ideia de promover a música e tudo o mais, mas, nessa boa intenção de colocar competição de Big Brother no meio de um lugar onde o propósito é outro, você desvia o foco", observou ele, no Central Splash.

Para o colunista, o maior desafio da Globo é lidar com a manipulação de votos por meio de plataformas sobre as quais não tem controle. "A votação no seu próprio site é uma coisa - mas, quando a Globo perde o controle [das votações] em plataformas notoriamente manipuláveis, como YouTube e Spotify - onde se pode manipular robôs para priorizar determinado participante -, começa a se formar um grande problema, dentro de uma estratégia que não foi pensada lá atrás. Se esse tipo de situação não foi previsto, significa que o programa não saiu redondinho do forno."