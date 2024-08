Vanessa Lopes exibe problema com acnes e faz desabafo sobre saúde mental

Ela ainda apontou que tem passado por desafios este ano. Além do problema na pele, Vanessa teve um quadro psicótico agudo quando esteve confinada no BBB 24 (Globo). "Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial".

Lopes finalizou o desabafo falando sobre traumas e vivências. "As pessoas têm problemas, traumas e vivências. A gente tem que ter empatia e cuidado com as pessoas, porque não temos noção do que a outra pessoa está passando. Você olha e fala que vida perfeita, mas a pessoa por dentro está um caco, ou o psicológico da pessoa está ruim, ou ela está doente. O cuidado com o que você comenta e faz é importantíssimo. Quero que cada vez mais vejam meus defeitos, porque todos temos, e vamos precisar passar por eles de alguma forma".