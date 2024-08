Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo no hospital: 'Encher de amor'

Preta Gil, 50, segue internada após constatar a volta do câncer.

O que aconteceu

Preta recebeu a visita de Ivete Sangalo. "Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo", escreveu Preta nos stories do Instagram na noite de domingo (25).

A cantora revelou aos fãs que o câncer voltou em quatro partes distintas do corpo e pediu orações. "É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou a quimioterapia. Primeiro ciclo acabou hoje, sigo no hospital mais 24 horas em observação, vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que citei do câncer. Espero que vocês continuem rezando por mim".