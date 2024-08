Mulher morre no 1º dia do Burning Man, festival americano no deserto

Uma mulher morreu na manhã deste domingo (25), no primeiro dia da edição anual do Festival Burning Man, que acontece no deserto de Black Rock, em Nevada (EUA).

O que aconteceu

O evento começou na manhã do domingo, e a mulher foi encontrada inconsciente às 11h29 no horário local. Ela foi atendida na emergência, mas o socorro não conseguiu reanimá-la.

A morte foi confirmada pelo festival. "É com pesar que o Burning Man Project confirma a morte de um participante em Black Rock City, no Deserto de Black Rock, em Nevada. Nossos pensamentos e condolências vão para a família e amigos afetados por esta perda. A participante foi identificada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Pershing." (Black Rock City é uma base temporária para os participantes do festival Burning Man.)