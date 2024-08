Estrela da Casa: Leidy diz que Thália a provocou ao cantar louvor

Em uma conversa com seus aliados no quarto azul, Leidy Murilho, 38, contou que percebeu uma indireta vinda de Thália, 21, ao cantar um louvor.

O que aconteceu

Leidy, que é a representante do gênero de música gospel do reality show, narrava para Lucca, Nicole Louise e Unna X, que se sentiu provocada com uma atitude de Thália. Na ocasião Gael, Thália e seus aliados estavam sentados juntos em uma mesa, quando Leidy se junto ao grupo.

"Quando a Thália começou a cantar 'uma família, sem qualquer falsidade', que é um louvor da igreja que a gente canta num momento de comunhão. Ela começou a cantar e eu pensei: 'Não vou brecar ela disso'", relata. A música cantada pela agente comunitária é "Corpo e Família" de Daniel Souza.