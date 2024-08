Tailândia, Japão: russa roda o mundo para ver astro sul-coreano Seo In-guk

No sábado (24), o cantor e ator sul-coreano Seo In-guk fez seu primeiro encontro de fãs no Brasil e levou milhares de pessoas, mesmo com frio e chuva, ao Vibra SP, lotado de muitas mulheres ansiosas e felizes de finalmente estarem próximas de um dos maiores atores da Coreia do Sul. O evento leva o nome que remete a um dos dramas mais famosos dele,"Desgraça ao seu Dispor": "In-guk ao seu Dispor".

Fernanda, 36 e Carolina, 34, se conheceram na fila do show de In-guk Imagem: Camila Monteiro

Fernanda, 36 anos, é administradora de uma página de fãs bem conhecida do artista, a @seoingukbra, que tem mais de 31 mil seguidores no Instagram. A página surgiu em 2021, com duas amigas que moram em estados diferentes, Bahia e Rio. Ambas se conheceram online e queriam criar um local com informações e notícias traduzidas de Seo In-guk. Fernanda traduz do inglês para o português artigos do artista.