Por que Mariana Ximenes ficou 14 anos afastada das novelas das 9?

Fazia muito tempo, realmente, que eu não ia para o horário das 9, mas por uma questão de opções de outros projetos.

Mariana Ximenes

A atriz revela ainda que nada muda entre o ritmo de gravações de uma novela das 6 ou das 9, e que isso depende mais da demanda de cada personagem. "Assim, de frequência de trabalho, muda só em relação à frequência dos personagens. A Ísis, ela não entra tanto nesse primeiro momento. Então, eu estou até gravando um pouco menos do que eu gravei 'Amor Perfeito' que eu fazia antes. Porque ela entrava em todas as cenas do capítulo, por exemplo".

Nesse novo trabalho, Mariana resgata a parceria com Eliane Giardini, com quem contracenou em "Andando Nas Nuvens", novela que marcou sua estreia na Globo em 1999. "Eu tinha 17 anos. Ou seja, foi há muito tempo mesmo [...] é uma dádiva mesmo ter a Eliane na coxia porque é uma delícia, a gente janta juntas, a gente bota o pé na jaca também juntas, no sentido assim, outro dia a gente falou, vamos comer camarão empanado...", disse Ximenes. "Com cerveja", completou Giardini rindo.

Ísis (Mariana Ximenes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Em 'Mania de Você", Mariana Ximenes vive Ísis, mulher de origem humilde que cresceu na comunidade próxima ao resort Albacoa. Ambiciosa e inteligente, se aproximou de Berta (Eliane Giardini), uma milionária local, e acabou se casando com o filho dela, Henrique (Antonio Saboia).