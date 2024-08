Com eletrofunk, DJ Jiraya Uai toma lugar de duplas consagradas em Barretos

O DJ do momento é o personagem Jiraya Uai, que se apresentou pela segunda vez na sexta (23) na tradicional Festa do Peão de Barretos. No palco montado no centro da arena onde acontecem os rodeios e os principais shows do evento, ele apresentou sua mistura de música eletrônica e funk — eletrofunk — com menções ao sertanejo.

Do alto da arquibancada, o que se via lá embaixo era uma massa de chapéus subindo e descendo. No camarote da Brahma, o entorno também dançava em rodinhas e formavam os trenzinhos comuns no estilo - inclusive, o maior sucesso do DJ é a faixa "Olha o Trem".

Seu visual e performance são feitos para chamar atenção pela extravagância kitsch da mistura de elementos regionais e contemporâneos.