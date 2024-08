Fernando & Sorocaba organizam 'open churras' no Parque Villa-Lobos, em SP

O Espaço Roda Gigante, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, será palco, neste sábado (24), do Churrasco On Fire, evento gastronômico e musical exclusivo da dupla Fernando & Sorocaba. O evento, que terá início às 15h, une duas paixões dos sertanejos: "open churras" e, é claro, música ao vivo.

O que vai acontecer?

A estrutura do "open churras" terá mais de 250 profissionais de churrasco, do Team On Fire, responsável por preparar três toneladas de proteína previstas para o evento. A comilança inclui uma ampla seleção de acompanhamentos e sobremesas.