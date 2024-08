Kerline: Lado The Voice ofusca música e confinamento no Estrela da Casa

Kerline Cardoso e Dieguinho Schueng comentaram a expectativa pela primeira eliminação do Estrela da Casa (Globo). Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise são as candidatas a deixarem a disputa nesta terça-feira (20).

Kerline admitiu que o formato do programa, unindo confinamento e competição musical, ainda não a convenceu. "Gosto de reality de música, mas não estou curtindo muito esse formato de convivência, estilo Big Brother, misturado com música. Não está ainda conectando muito", opinou ela, no Central Splash.

A apresentadora considera, entretanto, que as performances musicais dos candidatos têm se sobressaído a essa dinâmica híbrida. "Gosto mais da parte do Festival, da disputa vocal. É uma coisa meio The Voice. Acho que vale a pena assistir."