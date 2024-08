Boninho curte post em que ex-diretor da Globo detona Silvio Santos

O ex-diretor disse que Silvio furtou o projeto original do BBB e batizou de Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas foi lançada em 2001, enquanto o BBB estreou em 2002.

Entre outras críticas, ele diz que o Baú da Felicidade era uma "picaretagem". "É indiscutível que Sílvio Santos está no topo na história da nossa televisão. No seu gênero (prefiro o Chacrinha), o maior apresentador de programa de auditório. O Baú da Felicidade - que ganhou de presente - era uma picaretagem. Lançou a Tele Sena, um modelo de aposta proibido disfarçado de título de capitalização. Sem lastro."

Também mencionou os laços políticos do apresentador. "Como outros magnatas da Comunicação - como Roberto Marinho - apoiou o golpe militar. Mas foi além. Ele mesmo admitia que ganhou o canal de TV do general-ditador Figueiredo. Nos intervalos, exibia campanhas com o slogan do regime militar 'Brasil, ame-o ou deixe-o'. No governo Bolsonaro, voltou com 'A Semana do Presidente', exibido na ditadura."

Disse ainda que a fraude do Banco PanAmericano foi o "maior escândalo financeiro da década". Seis ex-diretores do banco foram condenados, e as investigações continuam.

Erlanger também chamou de "covardia" a disputa com Zé Celso pelo terreno próximo ao Teatro Oficina, que durou quatro décadas. A Prefeitura de São Paulo recebeu, na semana passada, um cheque da Uninove destinado à compra do terreno após um acordo judicial. Com isso, o local abrigará o futuro Parque do Rio Bixiga, sonho do diretor Zé Celso, que morreu no ano passado.

Além de Boninho, a atriz Elisa Lucinda também elogiou a publicação. "Sincera e corajosa postura", ela escreveu.