Thália revela alvo em Matheus Torres; 'Por mim já está na Batalha'

Elas criticaram a estratégia de Matheus, que disse que só votaria na Nicole Louise, se os colegas de confinamento não votasse nele até a terceira semana do programa. Sem a garantia do grupo, Matheus optou por não votar em Nicole, que acabou recebendo seis votos. O mineiro então decidiu votar em Thália.

"Não vota em você, mas vota em mim. A questão que fica é: até onde precisa ter lealdade ai?", responde Thália. "Ele mostrou que ele está jogando sozinho, mas quer proteção. Não quer se indispor, mas quer proteção? Quer ficar aqui até a terceira semana? Deixa ele, então. Na terceira semana então já bota ele lá."

Vou te falar, se eu ganhar a prova essa semana, ele já está na Batalha. Eu to com a imunidade, e ele com a Batalha. - disparou Thália.

"Tá com sangue nos olhos né? Está magoada, né, amiga?" respondeu Mayarah.

Pouco antes da votação, Matheus Torres contou para Unna X e Nicole Louise que seu alvo na primeira votação seria Thália. "Por questão de achar que o comportamento e a personalidade dela não me representam. Ela é uma pessoa volátil, ela é uma bomba-relógio, e a qualquer momento ela pode virar para mim", disparou Matheus.