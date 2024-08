Luiz Fernando Guimarães quer humanizar vilão de Elvis: 'Vão odiar um pouco'

Leandro Lima e Luiz Fernando Guimarães interpretam Elvis Presley e Coronel Parker em musical Imagem: Jairo Goldflus

[Público] não vão ter muita dificuldade [de me ver vilão]. Eles já vão ver, é meio Tom Hanks, é meio Luiz Fernando, é o que aprendi de interpretação. É claro que a gente vai moldando de acordo com o tempo. No todo, as pessoas vão ter a noção de quem é realmente esse personagem do Coronel Parker.

Coronel Tom Parker é dono de uma biografia polêmica. Foi ex-militar, trabalhador de circo e ajudou a construir o sucesso do astro do rock. "Minha intenção é humanizar o personagem. A gente está aqui para isso, a gente filtra, a gente tem que colocar ele humano para que o público perceba. Não podemos ser uma máquina de interpretação. A função de qualquer ator em relação a qualquer personagem é humanizar e deixar que o público consiga ver o que quer, o que não quer, entendeu?".

"Elvis: A Musical Revolution"

Quando Qui. a dom., às 20h; sáb. e dom., às 16h. Até 1º de dezembro

Onde Teatro Santander (av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2.041, São Paulo)

Preço De R$ 19,50 a R$ 380

Classificação 10 anos

Elenco Leandro Lima, Luiz Fernando Guimarães, Caru Truzzi

Direção Miguel Falabella

Ingressos sympla.com.br