Débora Falabella celebra primeiro monólogo: 'Sempre tive medo'

Débora Falabella, 46, está em cartaz com a peça "Prima Facie", no Teatro Faap, em São Paulo. A atriz interpreta a advogada bem-sucedida Tessa Ensler, que tem acusados de violência sexual entre os clientes.

Primeiro solo. Sempre tive medo de estar sozinha em cena. Cresci fazendo teatro cercada de parceiros maravilhosos, e a ideia de estar só era um mergulho em um lugar totalmente desconhecido. Com 'Prima Facie', eu descobri uma conexão direta com a plateia e me surpreendeu profundamente. Débora Falabella, atriz

Produtora do espetáculo, Débora conta com a direção de Yara Novaes — amiga desde os 16 anos. Para a artista, a relação facilitou a condução da personagem e valorizou a atuação no primeiro solo da carreira.